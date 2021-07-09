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«Им всегда сложно забивать». Саутгейт — о сборной Италии перед финалом Евро-2020

«Им всегда сложно забивать». Саутгейт — о сборной Италии перед финалом Евро-2020
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о сборной Италии в преддверии финального матча Евро-2020. По его словам, итальянцы заслуженно дошли до финала.

«Италия блестяще играла последние пару лет. Мы внимательно следили за их прогрессом. Мы знаем, как они играют. Они играют с большой отдачей, демонстрируют отличный стиль. Им всегда сложно забивать. Без сомнения, они заслужили быть в финале — на пути к нему они обыграли две топовые команды — Бельгию и Испанию, так что впереди нас ждёт самый сложный тест из всех возможных», — цитирует Саутгейта пресс-служба УЕФА.

Финальный матч чемпионата Европы — 2020 между сборными Италии и Англии пройдёт в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.

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