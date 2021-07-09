Бывший глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2020.

«Я буду болеть за Италию. Потому что будет более справедливо, если они победят. Но и вообще в целом мне нравятся итальянцы. Эмоциональные, как они гимн поют — мужики такие! Инсинье ростом 150, но смотрите, какой мужчина просто. Вообще без всяких комплексов неаполитанец. Ну как за них не болеть?! Они мне нравятся. Играют они сердцем и душой. За них буду болеть, и болел за них.

Считаю, что чемпионат очень успешный, много голов. Есть как открытия, так и разочарования. Турки были очень сильны в отборочных циклах. Датчане первую игру проиграли, но они роскошно прошли квалификацию. Хоть они и нас обыграли, но в целом это достойная команда.

Французов немного жалко, потому что пижоны, чемпионы мира. На мой взгляд, они недооценили соперников. Топовая команда, конечно. Когда они включались, никого равного не было. Интересный чемпионат. Роналду жалко, что домой поехал. Тоже нравятся мне португальцы.

Чемпионат получился необычным с этими ограничениями, перелётами. Но вот этого праздника, когда всё в одной стране… Помните нашу Никольскую? Сложно, потому что англичане играли все матчи на «Уэмбли», а улетали только на одну игру. Праздника и единения, когда приезжает миллион туристов, такого нет. Пожелаем финалу удачи. Буду болеть за итальянцев», — сказал Мутко на видео в своём «инстаграме».

Матч финала Евро-2020 Италия — Англия пройдёт в воскресенье, 11 июля. Начало — в 22:00 мск.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё трогательная история с матча Евро от нашего гостя.



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