Неймар послал бразильцев, которые будут болеть за Аргентину в финале Кубка Америки

Нападающий сборной Бразилии Неймар в достаточно экспрессивной форме призвал бразильцев болеть за свою национальную команду в финале Кубка Америки с Аргентиной.
«Могу с большой гордостью и любовью сказать, что я – бразилец. Я всегда мечтал играть за сборную Бразилии и слышать пение болельщиков с трибун. Всегда поддерживал и буду поддерживать бразильцев на всех соревнованиях: хоть это спорт, хоть конкурс красоты, хоть Оскар или что-то другое.
Если ты бразилец, то ты бразилец и поддерживаешь свою страну. А если поступишь иначе… Хорошо, я буду уважать это, но иди ты далеко и надолго (в оригинале использовано более грубое выражение. — Прим. «Чемпионата»). Это касается только тех бразильцев, которые не будут болеть за свою страну», — написал Неймар в «сториз» своего «инстаграма».
Напомним, в финале Кубка Америки сборной Аргентины, которая в серии пенальти обыграла Колумбию (1:1, 3:2 в с.п.) предстоит сыграть с национальной командой Бразилии, которая в своём полуфинале одолела Перу (1:0). Решающий матч состоится в ночь на 11 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.
- 9 июля 2021
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