Габриэл Жезус не сыграет в финале Кубка Америки. Его дисквалифицировали за жуткий фол

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус получил наказание за нарушение в четвертьфинальном матче Кубка Америки с Чили (1:0).
В начале второго тайма форвард в центре поля прыгнул за мячом, но в итоге попал ногой по лицу сопернику. За грубый фол Жезуса моментально удалили с поля. Из-за красной карточки Габриэл пропустил полуфинальную встречу с Перу (1:0).
Как сообщается на официальном сайте КОНМЕБОЛ, дисциплинарный комитет принял решение ужесточить наказание для Жезуса и дисквалифицировать его на два матча. Таким образом, игрок также пропустит финал Кубка Америки.
Решающий матч Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины состоится в ночь на 11 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.
- 7 июля 2021
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