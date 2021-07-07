Габриэл Жезус не сыграет в финале Кубка Америки. Его дисквалифицировали за жуткий фол

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус получил наказание за нарушение в четвертьфинальном матче Кубка Америки с Чили (1:0).



В начале второго тайма форвард в центре поля прыгнул за мячом, но в итоге попал ногой по лицу сопернику. За грубый фол Жезуса моментально удалили с поля. Из-за красной карточки Габриэл пропустил полуфинальную встречу с Перу (1:0).



Как сообщается на официальном сайте КОНМЕБОЛ, дисциплинарный комитет принял решение ужесточить наказание для Жезуса и дисквалифицировать его на два матча. Таким образом, игрок также пропустит финал Кубка Америки.



Решающий матч Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины состоится в ночь на 11 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.

Видео фола Жезуса: