Сборная России — Лунёву: ждём фантастических сейвов в Бундеслиге
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Пресс-служба сборной России отреагировала на переход экс-голкипера «Зенита» Андрея Лунёва в леверкузенский «Байер».
«Лунёв – в «Байере». Россиянин подписал контракт на 2 года. Ждём фантастических сейвов в Бундеслиге от Андрея и поздравляем с переходом», — написала пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале.
Напомним, этим летом у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.
В минувшем розыгрыше Бундеслиги леверкузенский «Байер» занял шестое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 34 матчах чемпионата Германии.
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