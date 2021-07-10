Куртуа – о Марсьяле: разве он звёздный игрок?

Голкипер сборной Бельгии и «Реала» Тибо Куртуа сказал, что не считает форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля звёздным игроком, сообщает ESPN.
Во время разговора с партнёром по сборной Яном Вертонгеном у Куртуа попросили назвать трёх основных игроков, которые не участвовали в чемпионате Европы этим летом. Куртуа назвал Серхио Рамоса. Но когда 29-летний футболист не смог назвать никого другого, вмешался Вертонген и упомянул нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля в своем списке. Однако Куртуа сказал следующую фразу: «Разве Марсьяль звёздный игрок?».
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Бельгии проиграла национальной команде Италии.
Марсьяль перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году из «Монако», за который выступал два года. Также нападающий играл за французский «Лион».
В составе «Юнайтед» Марсьяль становился победителем Лиги Европы (2017), обладателем Кубка и Суперкубка Англии (2016) и обладателем Кубка футбольной лиги (2017).
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