Сестра Куртуа извинилась перед Спинаццолой. Ранее она обвинила его в затяжке времени

Сестра голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа Валери извинилась перед итальянским защитником Леонардо Спинаццолой после того, как обвинила его в затяжке времени во время четвертьфинального матча Евро-2020 между сборными Бельгии и Италии (1:2), сообщает Football Italia.

По ходу матча Валери, наблюдая за Спинаццолой, которому оказывали медицинскую помощь, написала в «Инстаграме»: «Это то, что мы называем профессиональными хитростями».

Однако позже стало известно, что итальянец получил серьёзную травму, и сестра Куртуа извинилась за своё сообщение.

«Мне очень жаль, что со Спинаццолой такое произошло. Прошу прощения за мою реакцию в тот момент. Я надеюсь, что он выздоравливает», — написала девушка.

Напомним, на 79-й минуте матча Бельгия — Италия Спинаццола получил серьёзную травму. Игрока унесли с поля на носилках, а на глазах у него были слёзы. Позже стало известно, что у защитника диагностирована травма ахиллова сухожилия.