Сестра Куртуа извинилась перед Спинаццолой. Ранее она обвинила его в затяжке времени

Сестра голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа Валери извинилась перед итальянским защитником Леонардо Спинаццолой после того, как обвинила его в затяжке времени во время четвертьфинального матча Евро-2020 между сборными Бельгии и Италии (1:2), сообщает Football Italia.
По ходу матча Валери, наблюдая за Спинаццолой, которому оказывали медицинскую помощь, написала в «Инстаграме»: «Это то, что мы называем профессиональными хитростями».
Однако позже стало известно, что итальянец получил серьёзную травму, и сестра Куртуа извинилась за своё сообщение.
«Мне очень жаль, что со Спинаццолой такое произошло. Прошу прощения за мою реакцию в тот момент. Я надеюсь, что он выздоравливает», — написала девушка.
Напомним, на 79-й минуте матча Бельгия — Италия Спинаццола получил серьёзную травму. Игрока унесли с поля на носилках, а на глазах у него были слёзы. Позже стало известно, что у защитника диагностирована травма ахиллова сухожилия.
- 5 июля 2021
-
02:32
-
01:35
-
01:17
-
00:57
-
00:48
-
00:41
-
00:30
-
00:23
-
00:16
- 4 июля 2021
-
23:56
-
23:47
-
23:41
-
23:37
-
23:15
-
22:55
-
22:54
-
22:16
-
22:10
-
21:49
-
21:44
-
21:26
-
21:17
-
20:50
-
20:50
-
20:38
-
20:19
-
20:18
-
20:01
-
19:52
-
19:37
-
19:32
-
19:11
-
18:56
-
18:41
-
18:36