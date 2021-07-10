Спинаццола, выбывший на 6-7 месяцев, рассказал об ожиданиях от финала Евро-2020

28-летний крайний защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола, получивший травму в матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2020 со сборной Бельгии (2:1), рассказал о своём эмоциональном состоянии и выразил мнение о шансах команды на финал с Англией.



«Я сейчас более эмоционален, чем если бы я был частью сборной Италии, готовящейся к игре. Отсюда я больше чувствую напряжение. В больнице я со своей семьёй, стараюсь сосредоточиться на хороших вещах, которые у меня есть в жизни, и опираться на них.

Яркое выступление на Евро? Я действительно понимал, что это был самый важный этап в моей карьере, поэтому выступить так это что-то невероятное. Я действительно верил в себя, но чувствовал себя там необычно.

Эмоции после такой тяжёлой травмы? Главное — всегда вставать на ноги, никогда не переставать верить в себя, но тогда вам действительно понадобится немного удачи. Различные инциденты, травмы и, в моем случае, смена роли сильно повлияли на мою карьеру.

Прогноз на финал с Англией? Надеюсь на победу Италии, но думаю, что шансы 50 на 50. У Англии на скамейке запасных есть выдающиеся личности, такие как Рашфорд, Санчо и Фоден, молодые, но феноменальные. Это показывает, насколько сильна команда. Это будет сложная игра, но мы — отличная команда, и мы можем это сделать», — цитирует Спинаццолу Football Italia.