Спортивный директор «Байера»: в лице Лунёва мы получили опытного вратаря

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес прокомментировал заключение контракта с российским голкипером Андреем Лунёвым. Соглашение футболиста с командой рассчитано до 2023 года.
«В лице Андрея Лунёва мы получили опытного вратаря. За четыре года в «Зените» он вместе с командой трижды становился чемпионом России и становился обладателем Кубка страны. У Андрея также есть опыт участия в семи матчах за сборную, 17 встречах Лиги Европы и двух матчах Лиги чемпионов. С его подтверждёнными спортивными качествами и футбольной зрелостью он принесёт пользу нашей команде», — приводит слова Рольфеса пресс-служба «Байера».
Напомним, этим летом у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.
- 10 июля 2021
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