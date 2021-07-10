Лунёв: был польщён интересом «Байера». Сделаю всё, чтобы раскрыть свой потенциал

Российский голкипер Андрей Лунёв поделился впечатлениями от заключения контракта с леверкузенским «Байером».



«Рад играть в таком сильном чемпионате, как Бундеслига. Я был крайне польщён интересом «Байера» ко мне. Теперь я стал частью этого клуба, который на протяжении многих лет был одним из лучших в Германии и получил известность в России благодаря постоянному участию в Лиге чемпионов. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы раскрыть в клубе весь свой потенциал», — приводит слова Лунёва пресс-служба «Байера».

Соглашение футболиста с командой рассчитано до 2023 года. Напомним, этим летом у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.