Лунёв: был польщён интересом «Байера». Сделаю всё, чтобы раскрыть свой потенциал

Российский голкипер Андрей Лунёв поделился впечатлениями от заключения контракта с леверкузенским «Байером».
«Рад играть в таком сильном чемпионате, как Бундеслига. Я был крайне польщён интересом «Байера» ко мне. Теперь я стал частью этого клуба, который на протяжении многих лет был одним из лучших в Германии и получил известность в России благодаря постоянному участию в Лиге чемпионов. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы раскрыть в клубе весь свой потенциал», — приводит слова Лунёва пресс-служба «Байера».
Соглашение футболиста с командой рассчитано до 2023 года. Напомним, этим летом у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.
- 10 июля 2021
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