УЕФА оштрафовал Футбольную ассоциацию Англии за действия фанатов в матче Евро с Данией

УЕФА принял решение оштрафовать Футбольную ассоциацию Англии (FA) на € 30 тыс. по итогам матча 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 Англия — Дания (2:1 ДВ), сообщается на официальном сайте организации.



Такое решение было принято в связи с использованием лазерной указки болельщиками английской сборной, нарушениями во время исполнения национальных гимнов, а также использованием пиротехники.

Напомним, встреча прошла 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В основное время команды обменялись голами, а в дополнительное англичане в спорной ситуации заработали пенальти, который отправился исполнить нападающий Гарри Кейн. Вратарь Каспер Шмейхель справился с ударом соперника, но отбил мяч перед собой и пропустил с добивания. При этом перед ударом кто-то с трибуны светил голкиперу в лицо лазерной указкой.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё трогательная история с матча Евро от нашего гостя.



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