«Торпедо» обыграло «Кубань» в матче первого тура ФНЛ
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«Кубань» принимала московское «Торпедо» в матче первого тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на стадионе «Кубань» в Краснодаре и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Первый гол в этом матче был забит на 22-й минуте. Автором забитого мяча стал полузащитник автозаводцев Владислав Адаев. Хозяева смогли ответить своим голом лишь на 85-й минуте. Удар с одиннадцатиметровой отметки реализовал полузащитник «Кубани» Илья Петров. А спустя три минуты нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко поставил точку в матче, сделав счёт 2:1. Москвичи набирают три очка в первом туре ФНЛ.
Главным арбитром встречи был Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи. Ассистентами были Рустам Равилов (Саранск) и Яков Клепцов (Ростов-на-Дону).
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