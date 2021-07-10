«Торпедо» обыграло «Кубань» в матче первого тура ФНЛ

«Кубань» принимала московское «Торпедо» в матче первого тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на стадионе «Кубань» в Краснодаре и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Первый гол в этом матче был забит на 22-й минуте. Автором забитого мяча стал полузащитник автозаводцев Владислав Адаев. Хозяева смогли ответить своим голом лишь на 85-й минуте. Удар с одиннадцатиметровой отметки реализовал полузащитник «Кубани» Илья Петров. А спустя три минуты нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко поставил точку в матче, сделав счёт 2:1. Москвичи набирают три очка в первом туре ФНЛ.

Главным арбитром встречи был Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи. Ассистентами были Рустам Равилов (Саранск) и Яков Клепцов (Ростов-на-Дону).