Кьеллини — о Манчини: замечательный шеф-повар, который умело использует все ингредиенты

Капитан и защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от финального матча Евро с Англией.
«Нам очень по душе это путешествие. Сейчас, конечно, у нас не такое настроение, как перед началом турнира. С того самого момента, как я принял решение остаться в сборной, я чувствовал невероятную сплочённость этой команды. И я сразу почувствовал, что мы способны замахнуться на многое.
В нашей команде собраны интроверты и экстраверты, опытные футболисты и перспективные. Есть те, кто не лезет за словом в карман. У каждого своя роль, но все очень важны для коллектива. И у нас замечательный шеф-повар, который умело использует все ингредиенты. Вот это и есть секрет нашего успеха.
По нашим последним матчам можно заметить, что я стал лучше как игрок. Получаю удовольствие от каждого момента своей карьеры. Всегда улыбаюсь, отношусь ко всем соперникам с огромным уважением. Но я всегда вел себя так в подобных матчах, особенно что касается чемпионата Европы. Действительно пытаюсь насладиться абсолютно каждой игрой", — приводит слова Кьеллини пресс-служба УЕФА.
- 10 июля 2021
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