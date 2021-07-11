«Тянули за волосы, плевали в детей». Датчане – о поведении фанатов сборной Англии на Евро

Болельщики сборной Дании рассказали о поведении фанатов национальной команды Англии во время полуфинального матча Евро-2020 (1:2 ДВ).
«Один фанат освистал нашего девятилетнего сына прямо ему в лицо. У него был нарисован датский флаг на лице, он носил шляпу викинга и датскую форму. Нам пришлось стереть румянец с его лица и прикрыть одежду, чтобы остановить насилие. Я абсолютно потрясён поведением некоторых английских фанатов, особенно по отношению к ребёнку», — приводит слова Имаан Мэдсен, одного из болельщиков сборной Дании, The Guardian.
«У нас был датский флаг, и они пытались отобрать его у меня, но я вернула его и сказала: «Просто оставь его». Потом они начали тянуть меня за волосы, и я не могла поверить в происходящее. Это было довольно страшно», — сообщила Жанетт Йоргенсен
«В целом всё это было очень пугающим, и нам казалось, что мы находимся в зоне боевых действий, и что лишь вопрос времени, когда кто-то нападёт на нас. Мы видели, как английские фанаты плевали в детей», — рассказал Аллан Нильсен.
В финале Евро-2020 сборная Англии сыграет с Италией.
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