Форвард сборной Аргентины Анхель Ди Мария признан лучшим игроком финала Кубка Америки. Ди Мария стал автором единственного гола в финале, отправив мяч в ворота сборной Бразилии.

Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершилась победой аргентинцев со счётом 1:0.

Аргентина выиграла 15-й титул и сравнялась с Уругваем по количеству выигранных Кубков Америки. Кроме того, аргентинская команда 14 раз команда становилась серебряным призёром и ещё пять раз бронзовым. В активе Уругвая шесть вторых мест и девять третьих.

На счету Бразилии девять Кубков Америки, у Парагвая, Чили и Перу – по два, у Колумбии и Боливии – по одному.

Добавим, нападающий Лионель Месси выиграл первый трофей в сборной Аргентины. Ранее Месси в составе сборной Аргентины становился обладателем серебряной награды чемпионата мира 2014 года. Также он трижды становился серебряным призёром Кубка Америки (2007, 2015, 2016) и один раз бронзовым (2019).