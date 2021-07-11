Ирвин Лосано получил жуткую травму головы в матче Золотого кубка КОНКАКАФ
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В матче 1-го тура Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Мексики встречалась с национальной командой Тринидада и Тобаго. Игра прошла на стадионе «АТ&Т» в Арлингтоне (США) и завершилась ничьей со счётом 0:0.
На 10-й минуте встречи нападающий «Наполи» и сборной Мексики Ирвин Лосано упал в штрафной соперника и столкнулся с вратарём Марвином Филипом. Форвард сильно ударился головой об колено голкипера и не смог подняться с газона. Врачи оперативно оказали игроку первую помощь, после чего унесли окровавленного Лосано с поля на носилках. Вместо него на поле вышел полузащитник Эфраин Альварес. Как сообщает Goal.com, Лосано был незамедлительно доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное.
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