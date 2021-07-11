Источник: Яремчук дал согласие на переход в «Бенфику»

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук близок к переходу в «Бенфику», сообщает Voetbal24.



По информации источника, 25-летний футболист согласился на переход в португальский клуб и ожидает, когда клубы достигнут договорённости. «Гент» рассчитывает получить за трансфер Яремчука € 25 млн, а «Бенфика» хочет убедить бельгийский клуб снизить цену. Действующий контракт Яремчука с «Гентом» рассчитан до 2025 года.



Яремчук перешёл в «Гент» из киевского «Динамо» в 2017 году. В минувшем сезоне украинский нападающий принял участие в 27 матчах чемпионата Бельгии, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Вулверхэмптона», «Арсенала», «Милана» и «Ромы».

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