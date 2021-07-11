Служба безопасности «Уэмбли» избивает фанатов, пытающихся прорваться на стадион. Видео

Беспорядки в Лондоне перед финальным матчем чемпионата Европы — 2020 не утихают. Очередная «порция» фанатов, желающих незаконно прорваться на «Уэмбли», получила отпор службы безопасности стадиона. В своих намерениях соблюсти закон сотрудники «Уэмбли», вероятно, переборщили — они начали избивать болельщиков.
Ранее СМИ сообщали о беспорядках на стадионе «Уэмбли» перед финальным матчем чемпионата Европы — 2020. По последней информации, группа, состоящая более чем из 50 человек, штурмом ворвалась на стадион «Уэмбли». Стюарды и сотрудники стадиона не смогли сдержать эту группу нарушителей безопасности, а полиции и вовсе на тот момент не было видно на горизонте.
Напомним, сегодня, 11 июля, сборная Италии встретится с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 11 июля 2021
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