Более 50 человек штурмом ворвались на «Уэмбли» перед финалом Евро

Беспорядки в Лондоне перед финальным матчем чемпионата Европы — 2020 продолжаются. По последней информации журналиста Майка Кигана, группа, состоящая более чем из 50 человек, штурмом ворвалась на стадион «Уэмбли».

По сведениям источника, стюарды и сотрудники стадиона не смогли сдержать нарушителей безопасности, а полиции и вовсе не видно на горизонте. Стадион временно закрывали, а когда открыли, то новая группа нарушителей ворвалась на него.

Ранее стало известно, что фанаты без билетов штурмуют стадион «Уэмбли», пытаясь прорваться на него. Нарушители перепрыгивают через ограждения, сталкиваются с сотрудниками стадиона и полицией. Позже администрация «Уэмбли» заявила, что все нарушители, незаконно проникшие на стадион, были пойманы полицией.

Напомним, сегодня, 11 июля, сборная Италии встретится с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.