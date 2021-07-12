Италия — Англия: на финальном матче Евро-2020 присутствуют 67 173 зрителя

На финальном матче Евро-2020 между сборными Англии и Италии присутствуют 67 173 зрителя. Это является рекордом чемпионата.

Такое количество болельщиков связано с ослаблением ограничений из-за коронавируса. Напомним, на стадионе «Уэмбли» убрали лимит зрителей на посещение игр Евро-2020 с полуфинала.

До этого 100-процентную посещаемость из всех стадионов, принимающих чемпионат, можно было увидеть только на «Пушкаш-Арене» в Венгрии.

В финальной встрече предыдущего чемпионата Европы, который проходил во Франции, были зафиксированы 75 868 болельщиков.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.