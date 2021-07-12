Криштиану Роналду — лучший бомбардир Евро-2020

Чемпионат Европы — 2020 подошёл к своему завершению. Лучшим бомбардиром континентального первенства стал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду — на его счету пять голов.

Стоит отметить, что у чешского форварда Патрика Шика в активе также пять голов, однако Роналду превзошёл его по дополнительным показателям. На счету Криштиану одна результативная передача, в то время как Шик ассистами не отметился. Кроме того, Роналду провёл на поле меньше минут (360), чем Шик (404).

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Обладателем трофея стала национальная команда Италии, которая в финале обыграла Англию в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:2).