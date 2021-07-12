Аршавин: нет никакого удовольствия от просмотра финала Евро. Такие бездарности

Бывший футболист сборной России, петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что остался разочарован финалом Евро-2020, в котором сборная Англии проиграла команде Италии в серии пенальти.

«Англичане забили, а после этого не хотели владеть мячом и инициативой. Они играли очень прагматично, почти все опускались за линию мяча. У меня нет никакого удовольствия от просмотра сегодняшнего финала. Да какие пенальти? Такие бездарности», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.

Добавим, Италия выиграла свой второй трофей чемпионата Европы спустя 53 года после своего первого титула (1968). Это самая большая разница для одной сборной в истории соревнований.