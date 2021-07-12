Источник: Кьеллини продлит контракт с «Ювентусом» до 2022 года

Защитник Джорджо Кьеллини, ставший чемпионом Европы в составе сборной Италии, продлит контракт с туринским «Ювентусом» до 2022 года. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, официально о продлении соглашения будет объявлено в ближайшие дни.
Кьеллини в составе сборной Италии выиграл Евро-2020. В финале в серии пенальти итальянцы обыграли англичан. Футболист (36 лет и 331 день) стал самым возрастным капитаном в истории чемпионатов Европы, обойдя Джанлуиджи Буффона, который играл в финале с Испанией на Евро-2012 (34 года 154 дня). На этом турнире Джорджо провёл пять игр, пропустив из-за травмы матчи со сборными Уэльса и Австрии. Для центрального защитника игра с Англией стала 95-й за всю карьеру в составе национальной команды.
Футболист выступает за «Ювентус» с 2005 года. Ранее он играл за «Фиорентину» и «Ливорно».
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