Полиция Лондона расследует расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии

Полиция Лондона расследует факт расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии после финального матча чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Италии.
«Нам стало известно о ряде оскорбительных и расистских комментариев в социальных сетях, направленных в адрес футболистов после финала Евро-2020. Это абсолютно неприемлемо, недопустимо и будет расследовано», — говорится в сообщении, опубликованном на странице службы лондонской полиции в «Твиттере».
Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды. После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.
- 12 июля 2021
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