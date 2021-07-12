Томас Дилейни стал самым грубым игроком Евро-2020
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Полузащитник сборной Дании по футболу Томас Дилейни стал самым грубым игроком чемпионата Европы — 2020. На его счету 15 фолов в 6 играх.
Второе место занял итальянец Джованни Ди Лоренцо — 13 нарушений в 6 матчах. На третьей строчке по этому показателю расположился Калвин Филлипс из Англии — 12 фолов в 7 встречах.
Победителем чемпионата Европы стала национальная команда Италии, которая в финальной встрече победила сборную Англии в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время игры завершилось со счётом 1:1.
Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.
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