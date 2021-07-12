Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма провёл больше всех минут на поле во время Евро-2020 среди всех игроков чемпионата. 22-летний вратарь отыграл все 7 матчей сборной Италии и в общей сложности находился на поле 719 минут. В игре с Уэльсом его заменили в самой концовке.
На втором месте расположился полузащитник Жоржиньо — 705 минут. Третье место по этому показателю занял вратарь англичан Джордан Пикфорд — 690 минут.
Доннарумма за весь турнир пропустил 4 мяча и был признан лучшим игроком всего чемпионата. На его счету также три отбитых пенальти в двух послематчевых сериях. Ещё дважды соперники итальянцев били мимо ворот.
Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.
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