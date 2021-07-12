Жерар Морено — самый промахивающийся игрок чемпионата Европы — 2020

Нападающий сборной Испании Жерар Морено стал самым промахивающимся футболистом прошедшего чемпионата Европы. На счету испанского форварда десять ударов мимо ворот.



По девять промахов на турнире было у нападающих национальной команды Италии Лоренцо Инсинье и Чиро Иммобиле, а также у форварда сборной Франции Килиана Мбаппе. Датский игрок Мартин Брейтуэйт допустил восемь промахов, по семь ударов мимо цели у Даниэля Ольмо (Испания), Эмиля Форсберга (Швеция) и Томаша Соучека (Чехия).



Напомним, победу в финале Евро-2020 одержала сборная Италии. Итальянцы одолели национальную команду Англии в серии пенальти (1:1, 3:2 по пенальти).



Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.

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