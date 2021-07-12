Опубликована символическая сборная чемпионата Европы — 2020 по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную из лучших футболистов завершившегося чемпионата Европы — 2020, победителем которого стала сборная Италии.



Самую высокую оценку за свою игру на Евро-2020 получил нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду — 7,9. Португальская команда покинула турнир на стадии 1/8 финала, проиграв Бельгии (0:1), а Роналду забил пять голов.



Сборная чемпионата Европы: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, 7,0), Владимир Цоуфал (Чехия, 7,3), Гарри Магуайр (Англия, 7,6), Леонардо Бонуччи (Италия, 7,1), Люк Шоу (Англия, 7,4), Тома Мёнье (Бельгия, 7,2), Поль Погба (Франция, 7,7), Марко Верратти (Италия, 7,6), Эмиль Форсберг (Швеция, 7,7), Криштиану Роналду (Португалия, 7,9), Патрик Шик (Чехия, 7,6).

Фото: WhoScored