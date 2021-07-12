Акинфеев высказался об увольнении Черчесова из сборной России

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
«Наверное, это такой жизненный цикл. Так всегда происходит — не только в сборной, но и в клубе. Я уже практически 30 лет в футболе, для меня уже почти нет никакой неожиданности никогда. Он был в сборной практически пять лет. За пять лет что-то сделал, что-то нет. Руководители приняли вот такое решение. Что тут комментировать? Что мне на это реагировать, по большому счёту? Меня в национальной команде уже нет.
Звонил ли я Черчесову? Нет. А зачем мне звонить? Что бы я ему сказал? Как замечательно всё было в 2018 году на чемпионате мира? Мы об этом уже много раз общались. Все понимаем, что было замечательно в 2018-м, но сейчас уже не 2018-й. История — это хорошо и красиво, но её надо вспоминать на пенсии», — сказал Акинфеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 12 июля 2021
-
18:54
-
18:20
-
18:17
-
18:15
-
17:49
-
17:44
-
17:38
-
17:31
-
16:49
-
16:44
-
16:35
-
16:31
-
16:29
-
16:13
-
16:10
-
15:56
-
15:52
-
15:50
-
15:42
-
15:32
-
15:13
-
15:08
-
14:55
-
14:48
-
14:43
-
14:42
-
14:28
-
14:18
-
14:08
-
14:06
-
14:05
-
14:00
-
13:47
-
13:42
-
13:39