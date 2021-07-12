Акинфеев высказался об увольнении Черчесова из сборной России

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

«Наверное, это такой жизненный цикл. Так всегда происходит — не только в сборной, но и в клубе. Я уже практически 30 лет в футболе, для меня уже почти нет никакой неожиданности никогда. Он был в сборной практически пять лет. За пять лет что-то сделал, что-то нет. Руководители приняли вот такое решение. Что тут комментировать? Что мне на это реагировать, по большому счёту? Меня в национальной команде уже нет.



Звонил ли я Черчесову? Нет. А зачем мне звонить? Что бы я ему сказал? Как замечательно всё было в 2018 году на чемпионате мира? Мы об этом уже много раз общались. Все понимаем, что было замечательно в 2018-м, но сейчас уже не 2018-й. История — это хорошо и красиво, но её надо вспоминать на пенсии», — сказал Акинфеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».