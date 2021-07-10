Станислав Черчесов: кто хотел меня понять на пресс-конференции, тот понял

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал резонансную пресс-конференцию перед уходом из национальной команды.



«Есть вопрос — есть ответ. А есть ситуации, когда, допустим, говоришь с хорошо знакомыми журналистами — и остальные скажут: «Ну конечно, вот как красиво всё они там вместе нарисовали». Когда же ты в прямом эфире, то такое никому в голову не придёт. Тебя все видят, слышат интонации. Идет натуральное, естественное общение. И это правильно.



Кто-то пытается понять смысл, что я хочу сказать, а кто-то цепляется к словам. Суть, мне кажется, была совершенно понятной — речь о командире, который вместе со своими бойцами выходит на поле боя. В этом и прелесть прямого эфира, что не всегда подберешь точное словосочетание. Всё-таки это вы лингвисты, а не я. Кто хотел, тот понял сказанное. Если кто-то не понял, то я тут уже ничего не могу изменить. Но тем не менее примем во внимание на будущее, чтобы нас чётче понимали.



Я отвечал так, как думаю. Не лукавил. На мой взгляд, лучше прийти и постараться донести свою позицию, даже если не все ее поймут, чем держать болельщиков вообще в неведении», — цитирует Черчесова «Спорт-экспресс».