Маунт выступил с обращением к болельщикам после поражения Англии в финале Евро-2020

22-летний полузащитник сборной Англии Мэйсон Маунт опубликовал заявление болельщикам после поражения в финале чемпионата Европы – 2020 от сборной Италии (1:1, 2:3 пен.).

«Вчерашнее поражение было тяжело пережить, и мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать, насколько мы все подавлены, что не можем поднять этот трофей и придумать правильные слова. Как всегда, представлять Англию – было честью, а проиграть в финале — душераздирающе. Но когда вы оглядываетесь на то, как далеко мы продвинулись как команда, я так горжусь тем, чего мы достигли.

Наша команда идёт намного дальше, чем та, которую вы видите на поле, и все они заслуживают благодарности за то, что исполнили ту роль, что привела нас так далеко. Мои товарищи по команде, сборная Англии, наши семьи и друзья и, конечно же, болельщики.

Мы слышим вашу поддержку с трибун и видим, как вы смотрите дома или в пабе с друзьями и семьёй. Мы все так благодарны за то, что смогли собрать людей вместе после стольких лет разлуки.

Однако ужасно видеть некоторые расистские оскорбления, направленные против моих товарищей по команде, которые были достаточно храбры, чтобы выступить, когда это было наиболее важно. Они не заслуживают ничего, кроме похвалы и восхищения, и мы все вместе выступаем против ужасных издевательств, которые они получили.

Но для настоящих фанатов, которые поддерживают всех нас, это только начало. Мы вернёмся сильнее», — гласит пост Маунта в «Твиттере».