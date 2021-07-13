Локателли отреагировал на слухи о своём возможном уходе из «Сассуоло»

23-летний полузащитник сборной Италии, выступающий за «Сассуоло», Мануэль Локателли прокомментировал слухи о смене клуба уже этим летом.
«Я пока особо не думал о своём следующем клубе, я был сосредоточен на сборной. С завтрашнего дня посмотрим, что будет происходить. Я болею за «Ювентус»? Сейчас мы все в сборной, поэтому я болею за Италию», — цитирует Локателли журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
В минувшем розыгрыше Серии А Локателли забил четыре гола, отдал две голевые передачи и получил 11 жёлтых карточек, приняв участие в 34 играх чемпионата. Мануэль является воспитанником «Милана», за который выступал в первые годы профессиональной карьеры.
В июне сообщалось, что «Сассуоло» планирует получить за Локателли € 40 млн, однако руководство «Ювентуса» не готово заплатить такие деньги за итальянца и планирует приобрести его за меньшую сумму.
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