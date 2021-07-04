«Ювентус» на следующей неделе сделает предложение по трансферу Локателли

«Ювентус» продолжает пытаться купить полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Туринцы хотят провести встречу с представителями «Сассуоло» на следующей неделе и готовят конкретное предложение по футболисту. Беседа с «Сассуоло» состоится в период с 7 по 9 июля.

Сообщалось, что «Ювентус» намерен предложить за Локателли € 30 млн, а также двух игроков – румынского защитника Раду Дрэгушина и итальянского нападающего Марко да Граку. Сообщалось, что с Локателли уже согласован личный контракт до 2026 года с зарплатой в € 3 млн в год.



В минувшем розыгрыше Серии А Локателли забил четыре гола, отдал две голевые передачи и получил 11 жёлтых карточек, приняв участие в 34 играх чемпионата. Мануэль является воспитанником «Милана», за который выступал в первые годы профессиональной карьеры.



В июне сообщалось, что «Сассуоло» планирует получить за Локателли € 40 млн, однако руководство «Ювентуса» не готово заплатить такие деньги за итальянца и планирует приобрести его за меньшую сумму.