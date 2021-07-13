Деян Ловрен вернулся к тренировкам в «Зените»
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Защитник сборной Хорватии и «Зенита» Деян Ловрен возобновил тренировки с российским клубом.
«С возвращением, Деян Ловрен!» — говорится в сообщении пресс-службы санкт-петербургского клуба.
Фото можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».
Ловрен выступал в составе сборной Хорватии на прошедшем чемпионате Европы — 2020. Защитник принял участие в матчах с национальными командами Чехии (1:1) и Шотландии (3:1). Хорватская сборная вышла в плей-офф Евро-2020 и проиграла Испании на стадии 1/8 финала турнира со счётом 3:5.
Напомним, Ловрен перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» в 2020 году. В минувшем сезоне защитник принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги и забил 2 гола. «Зенит» по итогам сезона стал чемпионом России.
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