Деян Ловрен вернулся к тренировкам в «Зените»

Защитник сборной Хорватии и «Зенита» Деян Ловрен возобновил тренировки с российским клубом.



«С возвращением, Деян Ловрен!» — говорится в сообщении пресс-службы санкт-петербургского клуба.

Фото можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».

Ловрен выступал в составе сборной Хорватии на прошедшем чемпионате Европы — 2020. Защитник принял участие в матчах с национальными командами Чехии (1:1) и Шотландии (3:1). Хорватская сборная вышла в плей-офф Евро-2020 и проиграла Испании на стадии 1/8 финала турнира со счётом 3:5.



Напомним, Ловрен перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» в 2020 году. В минувшем сезоне защитник принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги и забил 2 гола. «Зенит» по итогам сезона стал чемпионом России.