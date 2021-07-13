ЦСКА обыграл словацкий клуб в товарищеском матче

В товарищеском матче словацкий клуб «ВиОн Злате-Моравце» встречался с ЦСКА. Игра прошла в городе Бад-Татцманнсдорф (Австрия) на одноимённом стадионе и завершилась победой московской команды со счётом 2:0.



На 40-й минуте встречи счёт открыл полузащитник ЦСКА Иван Обляков. На 66-й минуте нападающий Чидера Эджуке упрочил преимущество армейцев в счёте.



Завтра, 14 июля, ЦСКА завершает второй тренировочный сбор в Австрии. Ранее московский клуб обыграл в товарищеском матче клуб «Адмира Ваккер». Единственный гол на 52-й минуте встречи забил полузащитник Ильзат Ахметов.

Напомним, ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002.