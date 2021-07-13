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ЦСКА обыграл словацкий клуб в товарищеском матче

ЦСКА обыграл словацкий клуб в товарищеском матче
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В товарищеском матче словацкий клуб «ВиОн Злате-Моравце» встречался с ЦСКА. Игра прошла в городе Бад-Татцманнсдорф (Австрия) на одноимённом стадионе и завершилась победой московской команды со счётом 2:0.

На 40-й минуте встречи счёт открыл полузащитник ЦСКА Иван Обляков. На 66-й минуте нападающий Чидера Эджуке упрочил преимущество армейцев в счёте.

Завтра, 14 июля, ЦСКА завершает второй тренировочный сбор в Австрии. Ранее московский клуб обыграл в товарищеском матче клуб «Адмира Ваккер». Единственный гол на 52-й минуте встречи забил полузащитник Ильзат Ахметов.

Напомним, ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
13 июля 2021, вторник. 19:00 МСК
ВиОн Злате-Моравце
Злате-Моравце, Словакия
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Обляков – 40'   0:2 Эджуке – 66'
Комментарии
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