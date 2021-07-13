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Дэниел Старридж будет тренироваться с «Мальоркой»

Дэниел Старридж будет тренироваться с «Мальоркой»
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Бывший нападающий сборной Англии Дэниел Старридж прибыл в расположение «Мальорки» и с 14 июля будет тренироваться с командой, сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Напомним, «Мальорка» заняла второе место в турнирной таблице испанской Сегунды по итогам сезона-2020/2021 и в новом сезоне сыграет в элитном дивизионе страны.

Старридж с марта 2020 года пребывает в статусе свободного агента. Его последним клубом был турецкий «Трабзонспор». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Старридж получил дисквалификацию до 17 июня 2020 года за нарушение правил о ставках. Игрок выступал за «Манчестер Сити», «Челси», «Болтон», «Ливерпуль» и «Вест Бромвич Альбион». За сборную Англии сыграл 26 матчей и забил 8 мячей.

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