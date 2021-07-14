Джорджина опубликовала совместные фото с Криштиану Роналду на отдыхе

Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина в своём аккаунте в «Инстаграме» опубликовала совместное фото с футболистом. Пара отдыхает на яхте в море.

Фото можно посмотреть в аккаунте Джорджины в «Инстаграме».

Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы – 2020, на его счету пять голов.

Ранее стало известно, что португальский агент Жорже Мендеш рассчитывает в ближайшее время провести встречу с новым спортивным директором «Ювентуса» Федерико Керубини для того, чтобы прояснить ситуацию с будущим Роналду.

Напомним, Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.