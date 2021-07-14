Джорджина опубликовала совместные фото с Криштиану Роналду на отдыхе
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Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина в своём аккаунте в «Инстаграме» опубликовала совместное фото с футболистом. Пара отдыхает на яхте в море.
Фото можно посмотреть в аккаунте Джорджины в «Инстаграме».
Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы – 2020, на его счету пять голов.
Ранее стало известно, что португальский агент Жорже Мендеш рассчитывает в ближайшее время провести встречу с новым спортивным директором «Ювентуса» Федерико Керубини для того, чтобы прояснить ситуацию с будущим Роналду.
Напомним, Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.
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