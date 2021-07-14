Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом
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Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский попал в больницу, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
По информации источника, артист госпитализирован в Боткинскую больницу с коронавирусом. Боярский заразился ещё семь дней назад, а три дня назад он отправился под присмотр врачей. При этом 71-летний актёр заявил, что чувствует себя нормально.
В середине февраля Боярского госпитализировали, однако тогда сообщалось, что тесты на коронавирус дали отрицательный результат.
Боярский является одним из самых известных болельщиков действующего чемпиона России «Зенита». 17 июля сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Локомотивом» в матче за Суперкубок страны. Встреча пройдёт в Калининграде на одноимённом стадионе, начало — в 19:00 мск.
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