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Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом

Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом
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Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский попал в больницу, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

По информации источника, артист госпитализирован в Боткинскую больницу с коронавирусом. Боярский заразился ещё семь дней назад, а три дня назад он отправился под присмотр врачей. При этом 71-летний актёр заявил, что чувствует себя нормально.

В середине февраля Боярского госпитализировали, однако тогда сообщалось, что тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Боярский является одним из самых известных болельщиков действующего чемпиона России «Зенита». 17 июля сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Локомотивом» в матче за Суперкубок страны. Встреча пройдёт в Калининграде на одноимённом стадионе, начало — в 19:00 мск.

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