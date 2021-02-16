Михаил Боярский попал в больницу
Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский попал в больницу в Санкт-Петербурге, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Диагноз 71-летнего артиста ещё не известен, однако отмечается, что его тест на коронавирус дал отрицательный результат. Более того, 10 дней назад Боярский прошёл вакцинацию от инфекции. В настоящее время он в сознании и говорит, что у него всё в порядке.
«Видимо, сосудистая реакция. Может быть, отпустят домой, жду решения врачей», — сказала Лариса Луппиан, супруга актёра.
Боярский является одним из самых известных болельщиков действующего чемпиона России «Зенита». В настоящее время санкт-петербургская команда, набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Боярский: не считаю переход из «Зенита» в ЦСКА предательством
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