«Рубин» — «Спартак»: стартовые составы на матч предсезонного турнира

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Спартака» на встречу Кубка Матч Премьер.

«Рубин»: Дюпин, Самошников, Нижегородов, Уремович, Игнатьев, Хван, Абильдгор, Хакшабанович, Кварацхелия, С. Бакаев, Деспотович.



«Спартак»: Селихов, Рассказов, Жиго, Гапонов, Айртон, Умяров, Хендрикс, Мозес, З. Бакаев, Мирзов, Мелкадзе.

По итогам минувшего сезона казанский «Рубин» занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка, и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций на следующий сезон. «Спартак» стал вторым.



Ранее «Рубин» в рамках турнира Кубок Матч Премьер провёл матч с «Химками». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в подмосковных Химках и завершилась победой казанцев со счётом 1:0. «Спартак» на турнире обыграл «Сочи» (4:0).