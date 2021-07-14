«Спартак» разгромил «Рубин» и выиграл предсезонный турнир

Во встрече Кубка Матч Премьер «Спартак» разгромил «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:0.

На 10-й минуте спартаковцы открыли счёт — полузащитник Виктор Мозес реализовал пенальти. На 56-й минуте форвард Александр Соболев увеличил преимущество москвичей. Соболев сыграл с полузащитником Михаилом Игнатовым, далее прошёл вдоль линии штрафной, оторвавшись от защитника, а в завершении нанёс удар в угол ворот. Спустя две минуты хавбек Роман Зобнин забил красивый гол, обыграв нескольких человек. На 63-й минуте со штрафного защитник Георгий Джикия забил четвёртый гол.

«Спартак» набрал 6 очков и стал лидером предсезонного турнира. «Рубин» (3) — на третьем месте.