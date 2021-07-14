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«Спартак» разгромил «Рубин» и выиграл предсезонный турнир

«Спартак» разгромил «Рубин» и выиграл предсезонный турнир
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Во встрече Кубка Матч Премьер «Спартак» разгромил «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:0.

На 10-й минуте спартаковцы открыли счёт — полузащитник Виктор Мозес реализовал пенальти. На 56-й минуте форвард Александр Соболев увеличил преимущество москвичей. Соболев сыграл с полузащитником Михаилом Игнатовым, далее прошёл вдоль линии штрафной, оторвавшись от защитника, а в завершении нанёс удар в угол ворот. Спустя две минуты хавбек Роман Зобнин забил красивый гол, обыграв нескольких человек. На 63-й минуте со штрафного защитник Георгий Джикия забил четвёртый гол.

«Спартак» набрал 6 очков и стал лидером предсезонного турнира. «Рубин» (3) — на третьем месте.

Кубок Матч Премьер. 2-й тур
14 июля 2021, среда. 21:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 4
Спартак М
Москва
0:1 Мозес – 10' (пен)   0:2 Соболев – 57'   0:3 Зобнин – 59'   0:4 Джикия – 63'
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