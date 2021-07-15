Мексика разгромила Гватемалу в Золотом кубке КОНКАКАФ
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Во втором туре группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Мексики со счётом 3:0 разгромила команду Гватемалы.
В составе победителей счёт на 29-й минуте открыл Рохелио Фунес Мори. На 55-й минуте нападающий удвоил преимущество мексиканцев, а на 79-й Орбелин Пинеда установил окончательный счёт — 3:0.
После двух матчей Мексика с 4 очками занимает второе место в группе А, у Гватемалы 0 очков после двух встреч и четвёртое место в квартете. В прошлом туре мексиканцы сыграли вничью со сборной Тринидад и Тобаго (0:0), а Гватемала уступила Сальвадору (0:2).
В третьем заключительном туре группового этапа сборная Мексики 19 июля сыграет с Сальвадором, а национальная команда Гватемалы встретится с Тринидадом и Тобаго.
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