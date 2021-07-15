«Аякс» представил комплект ретроформы на сезон-2021/2022

«Аякс» продемонстрировал новый комплект домашней формы, в котором он будет выступать на протяжении сезона-2021/2022.
Особенностью новой формы клуба станет возвращение классической клубной эмблемы, на которой отсутствуют звёзды за чемпионские титулы. Этот жест стал данью уважения тем болельщикам, которые пропустили матчи прошлого сезона из-за пандемии коронавируса. Из-за ограничений болельщики изготовили баннер с изображением этой эмблемы и разместили на трибуне.
Также изменится сам цвет формы, а вертикальная полоса станет более узкой. Эмблема окажется ровно на границе красной и белой полос. В матчах чемпионата Нидерландов на футболках будут отсутствовать фамилии, чтобы подчеркнуть ретростиль комплекта. Правда, в еврокубках придётся наносить фамилии, чтобы соответствовать регламенту соревнований.
- 15 июля 2021
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