«Аякс» не смог переиграть любительский клуб, в составе которого вышел габаритный вратарь
Поделиться
6 июля «Аякс» провёл товарищеский матч с любительским клубом «Квик '20». Встреча завершилась ничейным исходом – 1:1.
В компенсированное к первому тайму время счёт открыл ганский полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус. Но 80-й минуте счёт сравнял Иззи Виверс. На 78-й минуте на поле появился габаритный вратарь «Квик '20» Сандер Вис. За отведённое ему время голкипер оставил свои ворота в неприкосновенности.
Напомним, в завершившемся сезоне «Аякс» стал 35-кратным чемпионом Нидерландов. Клуб досрочно отправил титул в свою копилку. Затем «Аякс» переплавил трофей в символические сувениры для болельщиков, которые не смогли присутствовать на матчах команды. Королевский футбольный союз Нидерландов вручил второй трофей в порядке исключения.
Комментарии
- 7 июля 2021
-
12:35
-
12:32
-
12:19
-
12:03
-
11:47
-
11:44
-
11:36
-
11:07
-
11:01
-
10:34
-
10:25
-
10:21
-
10:02
-
09:57
-
09:54
-
09:45
-
09:28
-
09:00
-
09:00
-
08:49
-
08:30
-
08:17
-
07:51
-
07:27
-
07:11
-
06:32
-
06:21
-
05:36
-
05:24
-
04:55
-
04:42
-
04:18
-
03:58
-
03:44
-
03:16
Партнерский контент