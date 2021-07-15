Заместитель генсекретаря РФС рассказал о финансовой ситуации в «Нижнем Новгороде»

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачёв прокомментировал ситуацию, сложившуюся с «Нижним Новгородом».



«Когда выдаётся лицензия, смотрится предыдущий финансовый год и первый квартал. Далее есть две контрольные точки проверки финансового состояния клуба: 30 июня и 30 сентября. Соответственно, мы получим документы по «Нижнему Новгороду» в ближайшее время. Когда выдавалась лицензия, просроченных долгов там не было. Сейчас в палату по разрешению споров нет ни одного иска от футболистов или тренеров», — передаёт слова Рогачёва корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что у футбольного клуба «Нижний Новгород» серьёзные финансовые проблемы. За 10 дней до старта нового сезона Российской Премьер-Лиги у клуба нет генерального спонсора. Из областного бюджета «Нижнему Новгороду» будет выделено чуть более 300 млн рублей, но этой суммы недостаточно для полноценного функционирования клуба. Клуб убеждён, что бюджет на один сезон при игре в РПЛ должен быть не менее 1 млрд рублей.

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