«Челси» предложил включить двух игроков в сделку по Эрлингу Холанду. «Боруссия» отказала

«Челси» не оставляет попыток заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Как сообщает Sky Germany, лондонский клуб выразил готовность включить в сделку двух своих игроков — форварда Тэмми Абрахама и вингера Каллума Хадсона-Одои. «Шмели» вновь ответили отказом.
Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович выделил на покупку Холанда € 175 млн. Если сделка состоится, переход 20-летнего норвежца станет вторым самым дорогим трансфером в истории.
Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 110 млн.
- 15 июля 2021
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