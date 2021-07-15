Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» предложил включить двух игроков в сделку по Эрлингу Холанду. «Боруссия» отказала

«Челси» предложил включить двух игроков в сделку по Эрлингу Холанду. «Боруссия» отказала
Аудио-версия:
Комментарии

«Челси» не оставляет попыток заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Как сообщает Sky Germany, лондонский клуб выразил готовность включить в сделку двух своих игроков — форварда Тэмми Абрахама и вингера Каллума Хадсона-Одои. «Шмели» вновь ответили отказом.

Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович выделил на покупку Холанда € 175 млн. Если сделка состоится, переход 20-летнего норвежца станет вторым самым дорогим трансфером в истории.

Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 110 млн.

Новость по теме
Дортмундская «Боруссия» отказалась продавать Эрлинга Холанда «Челси» этим летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021