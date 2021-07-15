РФС признал «Зенит» лучшей командой сезона-2020/2021, Семака — лучшим тренером
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Российский футбольный союз назвал лучшую команду и лучшего главного тренера по итогам сезона-2020/2021.
Командой сезона признан «Зенит», тренером сезона — наставник питерцев Сергей Семак.
Напомним, в сезоне-2020/2021 санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство РПЛ. Это третьи золотые медали для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали первое место чемпионата России в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив».
Матч за Суперкубок России — 2021 состоится 17 июля. В нём сыграют чемпион страны – санкт-петербургский «Зенит» и обладатель национального Кубка — московский «Локомотив». Встреча пройдёт в Калининграде, начало матча запланировано на 19:00 мск.
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