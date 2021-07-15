Сака выступил с заявлением после незабитого пенальти в финале Евро и травли в соцсетях

Полузащитник сборной Англии Букайо Сака впервые высказался после нереализованного решающего пенальти в послематчевой серии финала Евро-2020 с Италией (1:1, 2:3).
«Я держался подальше от социальных сетей в течение нескольких дней, чтобы провести время со своей семьей и поразмышлять над последними несколькими неделями. Это послание не отражает того, насколько я благодарен за всю полученную любовь, и я чувствую, что должен поблагодарить всех, кто поддерживал меня.
Для меня было честью входить в состав сборной Англии, которая показывает пример. Они братья на всю жизнь, и я благодарен за всё, чему научился у каждого из игроков и сотрудников, которые так много работали, чтобы помочь этой команде выйти в наш первый финал за 55 лет. Видеть мою семью в толпе, знать, на что они пожертвовали, чтобы помочь мне попасть туда — это значило для меня всё.
Нет слов, чтобы передать, как я был разочарован результатом и своим пенальти. Я действительно верил, что мы выиграем этот финал для вас. Мне жаль, что мы не смогли привезти кубок в Англию в этом году, но я обещаю, что мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы это поколение знало, что значит побеждать.
Моя реакция после матча сказала обо всей моей боли, но я могу пообещать вам, что не допущу, чтобы тот негатив, который я получил на этой неделе, сломал меня.
Для тех, кто проводил кампанию от моего имени и отправлял мне сердечные письма, желал мне и моей семье всего наилучшего — я очень благодарен. Вот чем должен быть футбол. Страсть, люди всех рас, полов, религий и происхождения объединяются для одной общей радости от американских горок футбола.
Я не хочу, чтобы хоть один ребёнок или взрослый получал такие ненавистные и оскорбительные сообщения, которые я получил на этой неделе. Их также получали Маркус и Джейдон. Я сразу понял, какую ненависть получу, и печальная реальность в том, что мощные социальные платформы не делают достаточно, чтобы остановить эти сообщения.
Расизму или ненависти любого рода нет места в футболе или в любой сфере общества. Проявляя доброту друг к другу, мы победим. Любовь всегда побеждает», — написал Сака в своём «инстаграме».
- 15 июля 2021
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