Киевское «Динамо» разгромило «Эвиан»

В товарищеском матче киевское «Динамо» разгромило французский «Эвиан». Встреча завершилась со счётом 3:0.

На 2-й минуте полузащитник киевлян Богдан Леднёв открыл счёт в матче. Нападающий Владислав Ванат увеличил преимущество «Динамо». На 37-й минуте Леднёв оформил дубль.

В предыдущем товарищеском матче «Динамо» переиграло «Сьон» со счётом 2:0. 21-летний белорусский форвард киевского «Динамо» Илья Шкурин, ранее арендованный у московского ЦСКА, вновь отличился за свой новый клуб. Шкурину удалось отметиться забитым мячом на 27-й минуте встречи со «Сьоном». В своей дебютной игре, состоявшейся в субботу, 10 июля, Шкурину удалось забить в ворота другого клуба из Швейцарии — «Серветта» (1:1). Напомним, армейцы и киевляне оформили арендное соглашение Шкурина до конца сезона-2021/2022 с последующим правом выкупа.