Марез: не вижу клуба в мире лучше, чем «Манчестер Сити»

30-летний алжирский нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез высказался о возможной смене клуба, работе с Гвардиолой и проблеме расизма в футболе.



«Что, если я захочу чего-то лучшего, чем «Манчестер Сити»? Я не вижу клуба лучше этого. Попробовать другой чемпионат? Нет. Я очень люблю Англию, а футбол здесь прекрасен. Я не хочу уезжать. У меня есть ещё цели, которые предстоит выполнить здесь.



Очень лестно видеть, что Гвардиола хочет вас. Конечно, процесс адаптации давался нелегко, но на сегодня наши отношения с Хосепом прекрасны.



Расизм в футболе? Я считаю, что власти должны принять еще больше мер и санкций. Они должны быть более радикальными, чтобы эти люди перестали делать эти вещи. В противном случае всё это будет продолжаться. Конечно, всегда найдутся два или три идиота, которые несмотря ни на что будут что-то выкрикивать», — цитирует Мареза Goal.

Гол Мареза в ворота «Саутгемптона» в матче 33-го тура АПЛ сезона-2020/2021.

В минувшем сезоне Марез принял участие в 27 играх АПЛ, в которых забил 9 голов и отдал 6 голевых передач.